Після нульової нічиєї в іншій зустрічі групи H Уругвай – Південна Корея настав час побачити фаворита та на папері одну з найгірших команд турніру. Матч, як і онлайн-трансляція Португалія – Гана на "Футбол 24", стартував о 18:00. "Обрані" почали вкрай активно. Отавіо і Невес випробували свої дальні удари до 6 хвилини. Ганці докаталися біля свого штрафного до помилки під доволі інертним пресингом, який міг загрожувати хіба кількістю, а не інтенсивністю. Далі пішов миттєвий розрізний пас від Отавіо, але Роналду прямолінійно пробив у голкіпера. Це було ледь не єдине влучання за весь перший тайм на дві команди. Кріштіану, який просльозився перед стартом дебюту на своєму 5 Мундіалі, дуже високо й ефектно зависнув у повітрі після подачі Геррейро. Уже другу стовідсоткову нагоду змарнував другий в історії чемпіонатів світу гравець, який грає з капітанською пов'язкою за збірну, перебуваючи на цей момент без контракту з будь-яким клубом.

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"Чорні зірки" і того не створили. Команда Отто Аддо відмовилася атакувати, навіть раз не пробивши у бік воріт за 45 хвилин. У господарів вирізняються креативною грою хіба що захисник дортмундської Борусії Геррейро і хавбек Отавіо – ще одне відкриття 1 туру Мундіалю з Порту після Еустакіо, який вчора феєрив за Канаду. Роналду ж надто багато бере на себе і навіть встигає блокувати простріли своїх же партнерів, настільки він прагне всю славу забрати собі. Прагнення щось всім довести заважає і самому Кріштіану, і команді Сантуша. В одному з епізодів таки забив, однак перед тим відштовхнув захисника руками. Фелікс, Бернарду Сілва і Бруну Фернандеш у тіні. За ударами до перерви 7:0, але якість моментів загалом не вражає: 0,62 xG на двох.

Африканці виглядали дуже безпорадно в атаці. За 1 тайм у них лише 2 кутові без загрози. Не вдавалося вибігати в контрнаступ. Ситуацію погіршувало те, наскільки Гана програвала всю боротьбу, особливо у повітрі. А ось на початку другого тайму "чорні зірки" почали огризатися. Хоча динаміка контратак була настільки низькою, ніби хтось поставив відтворювати швидкість трансляції на 0,5. Півзахисник Аякса Кудус приклався з-за меж штрафного – поруч зі стійкою. Кошта ніби й контролював політ м'яча, але таке може й залетіти. І тут найкращий суддя американської МЛС Ісмаїл Ельфат призначає доволі сумнівний пенальті. Роналду підставився у боротьбі з центрбеком Саутгемптона Салісу. Суддя радісно вказав на позначку, а VAR не втручався. Воротар майже витягнув, однак Кріштіану пробив занадто класно.

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Ось так тишком-нишком не без допомоги суддівства і красиво намальованого пенальті КР7 забиває на 5 поспіль Мундіалі, стаючи першим, кому це вдалося! Тішилися португальці недовго. Пройшла легка комбінація лівим флангом, Кудус прострілив, Карвалью, який замінив травмованого Отавіо, курйозно пропустив собі поміж ніг, Андре Айю розстріляв з метра. Це було навіть легше, ніж з пенальті. Гана відігралася через 8 хвилин, а Португалія відновила статус-во за 5. Втрата на чужій половині, миттєве переведення за спини від Фернандеша. Фелікс показав Роналду, як це робиться. Минає ще секунд 130, і після чергової втрати Гани в центрі поля Бруну виводить сам на сам уже Леау. Тільки Роналду такі коменти не реалізовує? Кріштіану навіть з офсайду не може забити, вибігаючи на побачення з Аті-Зіджі.

Сантуш зняв з поля Роналду, Фелікса та Бернарду Сілву, виставивши Рамуша та двох глибших півзахисників. Гана пішла ва-банк і забила ще до того, як суддя компенсував 9 хвилин. Букарі, який замінив Кудуса, також розстріляв Кошту з меж штрафного. Цього разу головою. Півзахисник Црвени Звезди обурив Роналду на лаві запасних святкуванням у стилі португальця. На останніх секундах Кошта ледь не привіз безглуздий гол. Діогу викинув м'яч собі на хід, щоб потягнути час. Іньякі Вільямс вискочив з-за спини і обікрав, однак удару дещо завадило несподіване падіння форварда Атлетіка. "Чорні зірки" фактично самі дарують перемогу команді Сантуша. Португалія набирає таки 3 очки та очолює групу H. Гана залишається на останньому місці. В Уругваю та Південної Кореї по балу.

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