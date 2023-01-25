Саудівський гранд готовий у майбутному продовжити контракт зі своїм суперзірковим нападником, інформує ESPN.

Роналду вимагав місце у двох грандах, а дістав звання "божевільного" – деталі конфлікту з агентом після 20 років разом

Чинна угода розрахована до літа 2025 року, коли Роналду виповниться вже 40. Втім, керівництво Аль-Насра не має сумнівів щодо фізичної готовності португальця, який навіть у Саудівській Аравії не відходить від своїх звичних стандартів тренувань. Приємні бонуси – потужне підсилення у сфері реклами, медіа та досвід європейських топ-клубів, яким може поділитися Роналду.

За неофіційною інформацією, кожен рік Кріша обходиться Аль-Насру у 200 млн доларів, що є рекордною зарплатнею в історії футболу.

Роналду дебютував за Аль-Наср – був капітаном, провів повний матч і отримав посередні оцінки