П’ятиразовий володар "Золотого м’яча" Кріштіану Роналду вразив громадськість своїм переїздом до Саудівської Аравії. Після скандального інтерв’ю Пірсу Моргану португалець не міг більше залишатися в Манчестер Юнайтед і мав знайти собі новий клуб. Попри те, що Роналду один із геніїв сучасного футболу, жоден європейский гранд не запропонував йому контракт.

Роналду відмовився від послуг зіркового агента, влаштовуючи свій трансфер в Аль-Наср

Амбіції Кріштіану куди вищі, ніж просто грати за Аль-Наср. Про це знав і його колишній агент Жорже Мендеш. Протягом багатьох років відносини між двома чоловіками завжди були гарними, але з часом почали погіршуватися. Після невдалих спроб Мендеша прилаштувати свого підопічного в європейський клуб партнерству прийшов кінець.



"Якщо ти мене не влаштуєш у Баварію або Челсі, між нами все закінчено", – за інформацією El Mundo, саме ці слова португалець сказав зірковому агенту.



Після такої заяви Мендеш назвав Роналду "божевільним". Стосунки між агентом та гравцем почали погіршуватися відтоді, як Кріштіану захотів покинути Мадрид. Мендеш намагався переконати нападника в тому, що в Реалі тому нічого не загрожує і покидати клуб це великий ризик. Роналду пропустив ці слова поміж вух.



20 років співпраці Кріштіану Роналду з Жорже Мендешом закінчилися через великі амбіції одного та неможливість іншого творити чудеса. Процесом переходу в Аль-Наср керував Рікарду Регуфе, особистий менеджер гравця, який отримав близько 30 мільйонів євро комісійних.

Роналду дебютував за Аль-Наср курйозним дублем, Мессі й Мбаппе елегантно відповіли – ПСЖ у меншості видав шоу на 9 голів