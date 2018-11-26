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Роналду, Мбаппе та Грізманн – фіналісти Globe Soccer Award 2018

12:11 650 Читать на русском
Роналду, Мбаппе та Грізманн – фіналісти Globe Soccer Award 2018
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Globe Soccer Award назвала трійку претендентів на перемогу в номінації "Найкращий гравець року".

Європейська асоціація клубів (ECA) і Європейська асоціація футбольних агентів (EFAA) визначила претендентів на перемогу Globe Soccer Awards 2018.

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На перемогу у номінації "Найкращий гравець року" претендують нападник Ювентуса Кріштіану Роналду, форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе та гравець мадридського Атлетіко Антуан Грізманн.

Цьогорічна церемонія нагородження Globe Soccer Awards відбудеться 3 січня в Дубаї.

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Теги
Світ Dubai Globe Soccer Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Антуан Грізманн Антуан Грізманн Кіліан Мбаппе Кіліан Мбаппе
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