Клопп зробив вибір між Мессі та Роналду

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп взяв участь у опитуванні на популярну тему.

Клопп взяв участь у бліц-опитуванні, в якому, зокрема, тренеру запропонували обрати кращого між Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду, а також між Хосепом Гвардіолою та Жозе Моурінью.

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"Мессі чи Роналду? Це те саме, що обирати між перемогою в АПЛ та Лізі чемпіонів, адже ти хочеш виграти обидва турніри. Я захоплююсь обома, але оберу Ліонеля.

Моурінью чи Гвардіола? Останній. Вважаю, що це найкращий тренер у світі. Це не стосується порівняння з Жозе", – цитує Клоппа Sky Germany.

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