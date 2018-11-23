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Клопп зробив вибір між Мессі та Роналду

11:07 837 Читать на русском
Клопп зробив вибір між Мессі та Роналду
Юрген Клопп / фото: ФК Ліверпуль

Наставник Ліверпуля Юрген Клопп взяв участь у опитуванні на популярну тему.

Клопп взяв участь у бліц-опитуванні, в якому, зокрема, тренеру запропонували обрати кращого між Ліонелем Мессі та Кріштіану Роналду, а також між Хосепом Гвардіолою та Жозе Моурінью.

"Навіть після програного фіналу він влаштує вечірку", – Джеррард зізнався, чому не стане таким же тренером, як Клопп

"Мессі чи Роналду? Це те саме, що обирати між перемогою в АПЛ та Лізі чемпіонів, адже ти хочеш виграти обидва турніри. Я захоплююсь обома, але оберу Ліонеля.

Моурінью чи Гвардіола? Останній. Вважаю, що це найкращий тренер у світі. Це не стосується порівняння з Жозе", – цитує Клоппа Sky Germany.

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