Форвард Ювентуса Криштиану Роналду хочет покинуть Турин и рассчитывает на руку помощи своего бывшего клуба.

Португалец стремится как можно скорее покинуть "Старую синьору", сообщает AS.

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Роналду уверен, что его будущее зависит от Килиана Мбаппе. 5-кратный обладатель "Золотого мяча" рассчитывает на предложение ПСЖ. Роналду верит, что Флорентино Перес до конца летнего трансферного окна попытается оформить подписание Мбаппе. Зато парижане якобы с радостью заменят его ветераном сборной Португалии.

К слову, в сезоне 2020/21 Криштиану Роналду провел 44 матча во всех турнирах, в которых забил 36 мячей.

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