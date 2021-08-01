У випадку отримання пропозиції, яка влаштує Реал, королівський клуб готовий попрощатися з будь-яким гравцем. Винятків лише 5 – це голкіпер Тібо Куртуа, захисник Девід Алаба, який щойно прийшов із Баварії, півзахисник Феде Вальверде, а також нападники Карім Бензема і Вінісіус, гра якого дуже імпонує Карло Анчелотті.

Лунін ухвалив остаточне рішення щодо виступів за Реал у новому сезоні, – ЗМІ

Щодо цих 5-х футболістів Реал не вестиме жодних перемовин. Будь-хто інший може бути проданий ще у поточне трансферне вікно. Ситуація з трансфером Рафаеля Варана в Манчестер Юнайтед це лише підтверджує, зазначає Marca.

Водночас Реал працює лише над одним переходом "на вхід". Пріоритетом "вершкових", як і раніше, є Кіліан Мбаппе з ПСЖ. Інші потенційні новачки мадридців наразі не цікавлять.

Лунін провів героїчний матч за Реал – українець вразив тренера і змусив згадати магію фіналу ЛЧ, а іспанські ЗМІ лякають