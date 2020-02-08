Роналду красивим голом встановив новий рекорд у Ювентусі – португалець перевершив досягнення чемпіона світу

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду відзначився голом у виїзному матчі 23 туру Серії А проти Верони.

На 65 хвилині матчу португалець результативним ударом завершив свій сольний прохід. Для 35-річного форварда це вже 10 тур чемпіонату поспіль із забитим голом. Ця результативна серія – найдовша в історії Ювентуса у рамках Серії А.

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Попереднє досягнення належало французькому форварду Давіду Трезеге. Чемпіон світу-1998 у дев'яти турах поспіль вражав ворота суперників "Старої синьйори" в 2005 році.

До слова, цей гол став для Роналду 20-м у поточному розіграші Серії А. У перегонах найкращих бомбардирів ліги португалець відстає від Чіро Іммобіле на 5 голів.

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