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Роналду красивим голом встановив новий рекорд у Ювентусі – португалець перевершив досягнення чемпіона світу

8 лютого 23:39 432 Читать на русском
Роналду красивим голом встановив новий рекорд у Ювентусі – португалець перевершив досягнення чемпіона світу
Кріштіану Роналду / Eurosport

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду відзначився голом у виїзному матчі 23 туру Серії А проти Верони.

76’ Фабіо Боріні
86’ Джампаоло Пацціні
 
Кріштіану Роналду 65’
65’ Кріштіану Роналду
76’ Фабіо Боріні
86’ Джампаоло Пацціні

На 65 хвилині матчу португалець результативним ударом завершив свій сольний прохід. Для 35-річного форварда це вже 10 тур чемпіонату поспіль із забитим голом. Ця результативна серія – найдовша в історії Ювентуса у рамках Серії А.

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Попереднє досягнення належало французькому форварду Давіду Трезеге. Чемпіон світу-1998 у дев'яти турах поспіль вражав ворота суперників "Старої синьйори" в 2005 році.

До слова, цей гол став для Роналду 20-м у поточному розіграші Серії А. У перегонах найкращих бомбардирів ліги португалець відстає від Чіро Іммобіле на 5 голів.

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