Екс-телеведуча і партнерка Ігоря Циганика у культовій програмі "ПроФутболі" Олександра Лобода зізналась, кого з гравців поважає найбільше.

"Лука Модріч. Людина з великим серцем, яка дуже допомогла, коли я була куратором проекту "Здійсни мрію".

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Посприяв Даріо Срна, який зв'язувався з Модрічем і Лука не відмовив. Результатом усіх зусиль стала зустріч нашого важкохворого хлопчика з Кріштіану Роналду", – розповіла Лобода у коментарі YeSport.

Нагадаємо, з початком повномасштабного вторгнення росіян Олександра перебралася до німецького Нюрнберга, де займається соціальними проектами, які пов‘язані з Україною та українцями.

До слова, нині Лобода знову в Україні – її помітили на матчі 18-го туру між Динамо і Металістом 1925.

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