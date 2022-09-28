Поразка від Іспанії і прощання з плей-офф Ліги націй сильно засмутили 37-річного форварда. Він довго сидів на газоні і ледь не заплакав від розчарування.

Потім дорогою у підтрибунку Роналду жбурнув на газон свою капітанську пов'язку.

Ronaldo seen disrespecting his country and his team mates by throwing the captain's arm band.pic.twitter.com/aUnU4r7N9W — Kodie (@chiikodiie) September 27, 2022 Це не перший такий прояв емоцій – попередній був у березні минулого року, коли Португалія розписала нічию 2:2 із сербами, а судді на останніх секундах "проспали" чистий гол Кріша. Тоді Роналду добряче дісталось за кидання пов'язки. Фанати збірної Португалії звинуватили зірку у неповазі до команди та її символів.

Cristiano Ronaldo walked off the pitch before the final whistle at the end of the Serbia-Portugal game, and threw his captain's armband in frustration. pic.twitter.com/I2i9uwkPhM — ESPN FC (@ESPNFC) March 27, 2021

Кінець історії вийшов зворушливим. Пов'язку підібрав сербський пожежник і пожертвував на благодійний аукціон. "Подарунок" Роналду продали за 64 тисячі євро, які потім передали для лікування 6-місячного хлопчика.

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