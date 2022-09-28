Роналду знову зухвало викинув пов'язку капітана збірної – минулий скандал мав зворушливе завершення
17:00 - Читать на русском
Кріштіану Роналду зриває злість за невдалі результати на амуніції.
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88’ Альваро Мората
Поразка від Іспанії і прощання з плей-офф Ліги націй сильно засмутили 37-річного форварда. Він довго сидів на газоні і ледь не заплакав від розчарування.
Потім дорогою у підтрибунку Роналду жбурнув на газон свою капітанську пов'язку.
Кінець історії вийшов зворушливим. Пов'язку підібрав сербський пожежник і пожертвував на благодійний аукціон. "Подарунок" Роналду продали за 64 тисячі євро, які потім передали для лікування 6-місячного хлопчика.
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