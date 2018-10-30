Роналду – об обвинении в изнасиловании: Джорджине я все объяснил, а сын пока слишком мал

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду рассказал, как его близкие переживают скандал вокруг обвинения португальца в изнасиловании.

"Своей девушке я все объяснил. А сын Криштиану-младший пока еще слишком мал, чтобы понять ситуацию.

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Хуже моей маме и сестрам. Их шокировала эта история и в то же время очень разозлила. Раньше не видел их в таком состоянии", – цитирует Роналду издание France Football.

Напомним, что 34-летняя жительница США Кэтрин Майорга подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году. Сообщалось, что в 2010-м девушка подписала с представителями игрока соглашение о неразглашении дела, получив за это 375 тысяч долларов.

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