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Роналду – об обвинении в изнасиловании: Джорджине я все объяснил, а сын пока слишком мал

00:21 288 Читати українською
Роналду – об обвинении в изнасиловании: Джорджине я все объяснил, а сын пока слишком мал
Криштиану Роналду и Джорджина Родригес / Фото из соцсетей

Форвард Ювентуса Криштиану Роналду рассказал, как его близкие переживают скандал вокруг обвинения португальца в изнасиловании.

"Своей девушке я все объяснил. А сын Криштиану-младший пока еще слишком мал, чтобы понять ситуацию.

Роналду подозревает Реал в клевете об изнасиловании, – La Repubblica

Хуже моей маме и сестрам. Их шокировала эта история и в то же время очень разозлила. Раньше не видел их в таком состоянии", – цитирует Роналду издание France Football.

Напомним, что 34-летняя жительница США Кэтрин Майорга подала в суд на Роналду, обвинив его в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году. Сообщалось, что в 2010-м девушка подписала с представителями игрока соглашение о неразглашении дела, получив за это 375 тысяч долларов.

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Теги
Италия Криштиану Роналду Криштиану Роналду Ювентус Ювентус Криштану Роналду-младший Джорджина Родригес
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