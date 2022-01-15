"Буде дуже сумно, якщо ми не потрапимо на чемпіонат світу, але я, як і раніше, вірю, що ми вийдемо туди. У футболі та в житті бувають важкі часи, але якщо падаєш, має бути можливість піднятися.

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Я вірю, що Португалія гратиме на чемпіонаті світу. Ми знаємо, що у нас попереду одна чи дві важкі битви. Я вірю.

У березні ми будемо готові, буде битва. Життя таке, що ідеального сценарію немає. Ми повинні приймати речі такими, якими вони є, зустрічати стійко усі виклики. Коли настане березень, ми будемо готові", – цитує Роналду ESPN.

Нагадаємо, Португалія зустрінеться у стиковому матчі за можливість поїздки на ЧС-2022 зі збірною Туреччини, матч запланований на 24 березня. Переможець зіграє з тріумфатором пари Італія – Північна Македонія.

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