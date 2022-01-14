"Генетично я почуваюся на 30 років. Я дуже дбаю про своє тіло і розум. Нещодавно я зрозумів, що після 33 років тіло може вирішувати будь-які завдання, якщо це необхідно, але справжня боротьба – це боротьба розуму.

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Проходити через багато речей зі спрямуванням на кінцеву мету, залишатися на високому рівні – це найскладніше, і це те, чим я займався останні кілька років. Я працював і більше зосереджувався на роботі над своїм розумом. Я знаю, що моє тіло впорається, бо я його дуже поважаю і часто до нього прислухаюся.

У житті повинні бути важливі моменти, кращі чи на гірші. Але коли ти падаєш, у тебе мають бути сили, щоби піднятися. Я щасливий, я хочу залишитись і подивитися, що буде далі. Я хочу дізнатися, чи гратиму до 40, 41 або 42 років. Втім, найголовніше, що моя щоденна мета – насолоджуватися моментом", – наводить слова Роналду ESPN.

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