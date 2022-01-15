"Будет очень грустно, если мы не попадем на чемпионат мира, но я по-прежнему верю, что мы выйдем туда. В футболе и в жизни бывают трудные времена, но если падаешь, должна быть возможность подняться.

Роналду признался, до какого возраста планирует оставаться игроком

Я верю, что Португалия будет играть на чемпионате мира. Мы знаем, что у нас впереди одно или два тяжелых сражения. Я верю.

В марте мы будем готовы, будет битва. Жизнь такова, что идеального сценария нет. Мы должны принимать вещи такими, какие они есть, встречать стойко все вызовы. Когда настанет март, мы будем готовы", – цитирует Роналду ESPN.

Напомним, Португалия встретится в стыковом матче за возможность поездки на ЧМ-2022 со сборной Турции, матч запланирован на 24 марта. Победитель сыграет с триумфатором пары Италия – Северная Македония.

Петраков перекрестился, Шотландия готовится к смерти, а Украина не является фаворитом: реакция соцсетей на жребий ЧМ