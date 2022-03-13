Роналду приніс перемогу Манчестер Юнайтед над Тоттенхемом і став найкращим бомбардиром в історії футболу за підрахунками ФІФА. Але це не єдине досягнення, яке вчора підкорилося португальцю.

Історичний хет-трик Роналду у відеоогляді матчу Манчестер Юнайтед – Тоттенхем – 3:2

Кріштіану оформив хет-трик у ворота Тоттенхема у віці 37 років і 35 днів. Він став другим найстаршим футболістом в АПЛ з трьома голами в одному матчі після Тедді Шерінгема (37 років і 146 днів).

Тедді у серпні 2003-го забив три м'ячі за Портсмут у ворота Болтона. Після того Шерінгем ще відіграв кілька років за Вест Хем.

Манчестер Юнайтед у видовищному матчі здолав Тоттенхем – Роналду з хет-триком найкращий в історії, автогол Магуайра