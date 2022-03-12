Манчестер Юнайтед у видовищному матчі здолав Тоттенхем – Роналду з хет-триком найкращий в історії, автогол Магуайра
Манчестер Юнайтед обіграв Тоттенхем в рамках 29-го туру АПЛ. Рахунок та огляд матчу – в цій новині на "Футбол 24".
Напередодні матчу було багато питань щодо готовності Кріштіану Роналду. Португалець пропустив кілька тренувань через фізичні проблеми. Однак поза складом опинився інший піренеєць. Ба більше, Бруну Фернандеш ризикує пропустити ще й матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.
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Що ж до Роналду, то відпочинок пішов йому на користь. Саме від нього надходила уся загроза на старті матчу. Перший удар неточний, другий влучив у руку Дайєра (чому там не пенальті, загадка), третій – шедевр. Кріштіану за метрів 25 до воріт отримав м'яч і потужним ударом поцілив у дев'ятку. Відчайдушний стрибок Льоріса лише додав цьому епізоду краси. Шедевр!
Схоже, поїздка в Португалію неабияк допомогла Роналду. Він був беззаперечною зіркою першого тайму. Усі атаки Ман Юнайтед були спрямовані у напрямку бомбардира, і він лише додавав їм гостроти. Тоттенхем натомість діяв більш командно. У "шпор" не було настільки небезпечних моментів, але вони брали кількістю. Як це часто буває, вона згодом переросла у якість. Теллес зіграв рукою, Джонатан Мосс тут пенальті поставив. Непослідовно, але це не проблеми Харрі Кейна. Англієць з 11-ти метрів зрівняв рахунок.
Радіти лондонцям довелося дуже недовго. За кілька хвилин манкуніанці знову були попереду. Матіч розкішним пасом за спинами захисників знайшов Санчо. Джейдон ще трохи наблизився до воріт і викотив Роналду на порожні. Звісно, це дубль. Кріштіану став найкращим бомбардиром в історії футболу за підрахунками ФІФА. Він забив 806 голів у офіційних матчах, випередивши чехословацького форварда Йозефа Біцана.
Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу
На другу половину Манчестер Юнайтед, схоже, вийшов обороняти результат. Принаймні тиску на ворота Уго Льоріса стало значно менше. Своєю чергою, Тоттенхем продовжував контролювати ситуацію. Іноді відсоток володіння м'ячем у гостей сягав понад 65%. Щоправда, зиску з цього отримати тривалий час не вдавалося. На щастя для "шпор", за Ман Юнайтед грає Харрі Магуайр. Захисник, за трансфер якого платили рекордну суму, знову виставив себе посміховиськом. Позиційна помилка, а відчайдушна спроба все виправити завершилася автоголом.
Ральф Рангнік оперативно кинув у бій Кавані, але Роналду був налаштований не дати нікому зіпсувати його блискучий вечір. Цього разу йому вистачило кутового. Після подачі відразу кілька гравців у білій формі просто споглядали, як Кріштіану втретє змушує Льоріса капітулювати. Хет-трик і відразу ж заміна під заслужені бурхливі овації Олд Траффорд. Схоже, це перший настільки потужний матч Кріштіану після повернення в АПЛ.
Завдяки цій перемозі Манчестер Юнайтед набрав 50 очок та бодай тимчасово повернув собі четверте місце у турнірній таблиці. Тоттенхем, зігравши на два матчі менше, відстає від манкуніанців на п'ять очок.