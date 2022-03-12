Напередодні матчу було багато питань щодо готовності Кріштіану Роналду. Португалець пропустив кілька тренувань через фізичні проблеми. Однак поза складом опинився інший піренеєць. Ба більше, Бруну Фернандеш ризикує пропустити ще й матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетіко.

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Що ж до Роналду, то відпочинок пішов йому на користь. Саме від нього надходила уся загроза на старті матчу. Перший удар неточний, другий влучив у руку Дайєра (чому там не пенальті, загадка), третій – шедевр. Кріштіану за метрів 25 до воріт отримав м'яч і потужним ударом поцілив у дев'ятку. Відчайдушний стрибок Льоріса лише додав цьому епізоду краси. Шедевр!

Схоже, поїздка в Португалію неабияк допомогла Роналду. Він був беззаперечною зіркою першого тайму. Усі атаки Ман Юнайтед були спрямовані у напрямку бомбардира, і він лише додавав їм гостроти. Тоттенхем натомість діяв більш командно. У "шпор" не було настільки небезпечних моментів, але вони брали кількістю. Як це часто буває, вона згодом переросла у якість. Теллес зіграв рукою, Джонатан Мосс тут пенальті поставив. Непослідовно, але це не проблеми Харрі Кейна. Англієць з 11-ти метрів зрівняв рахунок.

Радіти лондонцям довелося дуже недовго. За кілька хвилин манкуніанці знову були попереду. Матіч розкішним пасом за спинами захисників знайшов Санчо. Джейдон ще трохи наблизився до воріт і викотив Роналду на порожні. Звісно, це дубль. Кріштіану став найкращим бомбардиром в історії футболу за підрахунками ФІФА. Він забив 806 голів у офіційних матчах, випередивши чехословацького форварда Йозефа Біцана.

Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу

На другу половину Манчестер Юнайтед, схоже, вийшов обороняти результат. Принаймні тиску на ворота Уго Льоріса стало значно менше. Своєю чергою, Тоттенхем продовжував контролювати ситуацію. Іноді відсоток володіння м'ячем у гостей сягав понад 65%. Щоправда, зиску з цього отримати тривалий час не вдавалося. На щастя для "шпор", за Ман Юнайтед грає Харрі Магуайр. Захисник, за трансфер якого платили рекордну суму, знову виставив себе посміховиськом. Позиційна помилка, а відчайдушна спроба все виправити завершилася автоголом.

Ральф Рангнік оперативно кинув у бій Кавані, але Роналду був налаштований не дати нікому зіпсувати його блискучий вечір. Цього разу йому вистачило кутового. Після подачі відразу кілька гравців у білій формі просто споглядали, як Кріштіану втретє змушує Льоріса капітулювати. Хет-трик і відразу ж заміна під заслужені бурхливі овації Олд Траффорд. Схоже, це перший настільки потужний матч Кріштіану після повернення в АПЛ.

Завдяки цій перемозі Манчестер Юнайтед набрав 50 очок та бодай тимчасово повернув собі четверте місце у турнірній таблиці. Тоттенхем, зігравши на два матчі менше, відстає від манкуніанців на п'ять очок.