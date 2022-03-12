Манчестер Юнайтед у вогняному матчі 29-го туру АПЛ перестріляв Тоттенхем. Дивіться відео голів та огляд поєдинку на Футбол 24.

Роналду став головною дійовою особою в матчі, забивши вже на 12 хвилині – португальцю вдався класний удар метрів з 30. Ближче до перерви Кейн зрівняв рахунок ударом з пенальті, але Кріштіану через 3 хвилини знову вивів Манчестер Юнайтед вперед.

Роналду став найкращим бомбардиром в історії футболу

У другому таймі Тоттенхем зрівняв рахунок – Магуайр забив у власні ворота. Але перемогу святкував Манчестер Юнайтед завдяки ще одному голу Роналду, який став найкращим бомбардиром в історії.

Таким чином, "червоні дияволи" набрали 50 очок та піднялись на 4 місце, а Тоттенхем з 45 пунктами лишився сьомим.

Манчестер Юнайтед у видовищному матчі здолав Тоттенхем – Роналду з хет-триком найкращий в історії, автогол Магуайра