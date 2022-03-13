Роналду принес победу Манчестер Юнайтед над Тоттенхэмом и стал самым лучшим бомбардиром в истории футбола по подсчетам ФИФА. Но это не единственное достижение, которое вчера покорилось португальцу.

Исторический хет-трик Роналду в видеообзоре матча Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 3:2

Криштиану оформил хет-трик в ворота Тоттенхэма в возрасте 37 лет и 35 дней. Он стал вторым старейшим футболистом в АПЛ с тремя голами в одном матче после Тедди Шерингема (37 лет и 146 дней).

Тедди в августе 2003-го забил три мяча за Портсмут в ворота Болтона. После этого Шерингем еще отыграл несколько лет за Вест Хэм.

Манчестер Юнайтед в зрелищном матче одолел Тоттенхэм – Роналду с хет-триком лучший в истории, автогол Магуайра