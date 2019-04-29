Золоті 90-ті: Роналдо, Чілаверт, Батістута, пасивний секс і ще 21 фото "старої школи" – усе, як ви любите

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Рівалдо, Джованні і Фігу – яскрава Барса кінця 90-х.

2. Ми пам'ятаємо Єнса Леманна у воротах Арсенала та Борусії Д. Але не всі знають, що до 1998 року цей голкіпер виступав за непримиренних суперників Дортмунда – Шальке. І навіть забив за "кобальтових" два голи!

3. Ювентус і ПСЖ виходять на матч 1/16 фіналу Кубка УЄФА 1989/90. Туринці перемогли в обох зустрічах (1:0, 2:1) і дійшли аж до фіналу, де обіграли Фіорентину.

4. Юний Франческо Тотті і ветеран Роми – бразильський захисник Алдаїр.

5. Девід Бекхем святкує чемпіонський титул МЮ 1997-го.

6. Еліс Купер, культовий американський рокер, на ЧС-1990 притопив за збірну ФРН.

7. Мікаель Лаудруп ударом з 11-метрової позначки зрівнює рахунок у матчі Франція – Данія. Та все ж господарі ЧС-1998 здобули підсумкову перемогу (2:1).

8. Серце Айртона Сенни, геніального пілота Формули-1, належало клубу Корінтіанс.

9. Гламурна Барселона: Рональд Куман, Христо Стоїчков, Мікаель Лаудруп і Ріхард Вітчге.

10. Нестримний Габріель Батістута повністю сфокусований на м'ячі. У 90-х він бомбардував ворота у футболках Бока Хуніорс, Фіорентини та збірної Аргентини.

11. Колумбійська витонченість Карлоса Вальдеррами проти британського натиску Пола Інса.

12. Чвертьфінал ЧС-1998. Тріумф збірної Франції на тлі особистої трагедії Луїджі Ді Б'яджо. Хавбек збірної Італії припустився вирішального промаху у серії пенальті.

13. Молодий наставник Шальке Хуб Стевенс (який, до речі, знову повернувся у клуб і відправив Коноплянку у глибокий запас) та генеральний менеджер клубу Руді Ассауер дали прикурити у фіналі Кубка УЄФА 1996/97. У серії пенальті їхня команда перестріляла міланський Інтер, до того ж зробила це на Джузеппе Меацца.

14. Паоло Мальдіні. Він став капітаном Мілана у 1997-му і утримував пов'язку аж до 2009-го.

15. Алан Ширер захоплений шедевром Пола Гаскойна у матчі Англія – Шотландія (2:0) на Євро-1996.

16. Голкіпер Парми Джіджі Буффон ділиться емоціями від матчу із Стефаном Шапюїза (Борусія Д).

17. Роналдо (Інтер) та Кларенс Зеєдорф (Реал) після неприємного зіткнення.

18. Клаудіо Лопес – нестримний аргентинський форвард Валенсії часів Ектора Купера.

19. Епохальна зустріч видатних голкіперів на ЧС-1998: Хосе Луїс Чілаверт (Парагвай) та Андоні Субісаррета (Іспанія).

20. Джон Барнс – помітна фігура у півзахисті Ліверпуля до 1997 року.

21. Фабіо Каннаваро – секс-символ збірної Італії, починаючи із 1997-го.

22. Збірна Франції – чемпіон світу-1998. Десайї, Джоркаєфф, Тюрам і їхній полководець – Еме Жаке.

23. Марадона на Парк Де Пренс дивиться матч ПСЖ – Осер. Січень 1995-го.

24. Роналдо часів міланського Інтера та його перше велике кохання – Сюзанна Вернер. У 1999-му парочка розійшлася. Сюзанна вийшла заміж за голкіпера Жуліо Сезара. Невже "пасивний секс" був їй не до вподоби?

25. А от Ромаріо мав настільки нестримний темперамент, що, схоже, міг зайнятися "цим" прямо на паркінгу.

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