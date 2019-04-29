toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Статті Овертайм
ОЛЕКСАНДР ЗІНЧЕНКО ЛЬВІВ - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД - ЧЕЛСІ

Золоті 90-ті: Роналдо, Чілаверт, Батістута, пасивний секс і ще 21 фото "старої школи" – усе, як ви любите

12:30 945 Читать на русском
Золоті 90-ті: Роналдо, Чілаверт, Батістута, пасивний секс і ще 21 фото "старої школи" – усе, як ви любите
Барселона першої половини 90-х
Олег Бабій Олег Бабій

Потужна доза ностальгії від "Футбол 24".

1. Рівалдо, Джованні і Фігу – яскрава Барса кінця 90-х.

барселона

2. Ми пам'ятаємо Єнса Леманна у воротах Арсенала та Борусії Д. Але не всі знають, що до 1998 року цей голкіпер виступав за непримиренних суперників Дортмунда – Шальке. І навіть забив за "кобальтових" два голи!

леманн

3. Ювентус і ПСЖ виходять на матч 1/16 фіналу Кубка УЄФА 1989/90. Туринці перемогли в обох зустрічах (1:0, 2:1) і дійшли аж до фіналу, де обіграли Фіорентину.

4. Юний Франческо Тотті і ветеран Роми – бразильський захисник Алдаїр.

тотті алдаїр

5. Девід Бекхем святкує чемпіонський титул МЮ 1997-го.

бекхем

6. Еліс Купер, культовий американський рокер, на ЧС-1990 притопив за збірну ФРН.

купер

7. Мікаель Лаудруп ударом з 11-метрової позначки зрівнює рахунок у матчі Франція – Данія. Та все ж господарі ЧС-1998 здобули підсумкову перемогу (2:1).

лаудруп

8. Серце Айртона Сенни, геніального пілота Формули-1, належало клубу Корінтіанс.

сенна

9. Гламурна Барселона: Рональд Куман, Христо Стоїчков, Мікаель Лаудруп і Ріхард Вітчге.

барселона

10. Нестримний Габріель Батістута повністю сфокусований на м'ячі. У 90-х він бомбардував ворота у футболках Бока Хуніорс, Фіорентини та збірної Аргентини.

батістута

11. Колумбійська витонченість Карлоса Вальдеррами проти британського натиску Пола Інса.

12. Чвертьфінал ЧС-1998. Тріумф збірної Франції на тлі особистої трагедії Луїджі Ді Б'яджо. Хавбек збірної Італії припустився вирішального промаху у серії пенальті.

13. Молодий наставник Шальке Хуб Стевенс (який, до речі, знову повернувся у клуб і відправив Коноплянку у глибокий запас) та генеральний менеджер клубу Руді Ассауер дали прикурити у фіналі Кубка УЄФА 1996/97. У серії пенальті їхня команда перестріляла міланський Інтер, до того ж зробила це на Джузеппе Меацца.

14. Паоло Мальдіні. Він став капітаном Мілана у 1997-му і утримував пов'язку аж до 2009-го.

мальдіні

15. Алан Ширер захоплений шедевром Пола Гаскойна у матчі Англія – Шотландія (2:0) на Євро-1996.

гаскойн ширер

16. Голкіпер Парми Джіджі Буффон ділиться емоціями від матчу із Стефаном Шапюїза (Борусія Д).

буффон

17. Роналдо (Інтер) та Кларенс Зеєдорф (Реал) після неприємного зіткнення.

роналдо зеєдорф

18. Клаудіо Лопес – нестримний аргентинський форвард Валенсії часів Ектора Купера.

лопес

19. Епохальна зустріч видатних голкіперів на ЧС-1998: Хосе Луїс Чілаверт (Парагвай) та Андоні Субісаррета (Іспанія).

чілаверт

20. Джон Барнс – помітна фігура у півзахисті Ліверпуля до 1997 року.

барнс

21. Фабіо Каннаваро – секс-символ збірної Італії, починаючи із 1997-го.

каннаваро

22. Збірна Франції – чемпіон світу-1998. Десайї, Джоркаєфф, Тюрам і їхній полководець – Еме Жаке.

23. Марадона на Парк Де Пренс дивиться матч ПСЖ – Осер. Січень 1995-го.

марадона

24. Роналдо часів міланського Інтера та його перше велике кохання – Сюзанна Вернер. У 1999-му парочка розійшлася. Сюзанна вийшла заміж за голкіпера Жуліо Сезара. Невже "пасивний секс" був їй не до вподоби?

роналдо

25. А от Ромаріо мав настільки нестримний темперамент, що, схоже, міг зайнятися "цим" прямо на паркінгу.

ромаріо

Сторінка автора у Facebook

Золоті "нульові": Мессі "возить" Зубова, як пацана, Роналду стібеться з Росії і ще 23 фото "старої школи"

Теги
Барселона Барселона Світ Статті Головне Ретро Єнс Леманн Алессандро Неста Алессандро Неста Хосе Луїс Чілаверт Пол Гаскойн Олег Бабій Алан Ширер Габріель Батістута Франція Франція Роналдо Ромаріо Паоло Мальдіні Овертайм Джанлуїджі Буффон Джанлуїджі Буффон Франческо Тотті Франческо Тотті Девід Бекхем Девід Бекхем
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
0
хв
Арсенал-Київ
17:00
Десна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук