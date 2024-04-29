"УЄФА не дозволяє нам використовувати додаткові трибуни, і це означатиме, що ми матимемо місткість на 9 тисяч. Ми намагаємося домовитися, чи зможемо ми використовувати стоячі трибуни, але все вказує, що ні. Незабаром має надійти відповідь.

Наш намір полягає в тому, щоб грати ЛЧ тут, щоб мрія Жирони, міста, гравців, Мічела і всіх інших здійснилася на Монтіліві. УЄФА вже кілька разів приїжджав до Жирони, щоб проаналізувати, що ми робимо і як ми це робимо. Нам слід провести інші адаптації, такі як прес-центр та багато іншого, про що нас просять. За два тижні ми точно знатимемо, де будемо грати в наступному сезоні.

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Ми зробимо все можливе, щоб зіграти на Монтіліві, але інший варіант – шукати кращий стадіон, який би передбачав поїздку до Барселони. Це був би план Б. Але давайте подивимося, що скаже УЄФА, і, виходячи з цього, ми побачимо, що буде найкращим для всіх.

Ми не хотіли б, щоб хтось пропустив Лігу чемпіонів, наш пріоритет – передплатники абонементів. Ми маємо побачити, як ми можемо догодити всім. Ми постараємося, щоб усі могли насолоджуватися Лігою чемпіонів, це приємна проблема.

Ми дуже близькі до мети, наступного тижня сподіваємося оформити вихід в ЛЧ. Коли ми будемо там, це буде виклик. Красивий і позитивний, який означає, що ми повинні вкладати все і ми готові це зробити. У матчі з Барсою все залежить від нас.

Друге місце? Метою на початку було врятуватися, провести якнайкращий сезон, вийти в Лігу конференцій, Європи, а тепер і в ЛЧ. Як каже Мічел, ми можемо перемогти всіх. Потрапляння в ЛЧ і такий сезон – вже привід для гордості", – заявив Гвардіола в коментарі Diari de Girona.

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