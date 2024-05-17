"Проблема в тому, як ми це використовуємо": Клопп розкритикував VAR і закликав відмовитися від системи відеоповторів
Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп висловився щодо системи відеоповторів в АПЛ.
"Я не думаю, що вони голосують проти VAR, думаю, вони голосуватимуть за те, як її використовуватимуть, тому що це безумовно неправильно. Я це розумію.
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У тому вигляді, в якому це виглядає зараз, я б проголосував проти, тому що ці люди не можуть використовувати його правильно.
Не думаю, що VAR – це проблема, проблема в тому, як ми це використовуємо. Виходить, ми не можемо замінити людей, вони потрібні. Так що так, я б проголосував за скасування VAR", – цитує Клоппа BBC.
Нагадаємо, що в Англії наразі проходять дискусію щодо використання системи відеоповторів. Питання буде розглянуто на загальних зборах АПЛ 6 червня.
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