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Роналдо планує придбати ще один клуб – легендарний бразилець володіє Вальядолідом, за який виступає Лунін

14:24 662 Читать на русском
Роналдо планує придбати ще один клуб – легендарний бразилець володіє Вальядолідом, за який виступає Лунін
Роналдо / Сайт Вальядоліда

Колишній форвард Реала та збірної Бразилії Роналдо не збирається обмежуватися іспанським Вальядолідом і розглядає можливість придбання ще одного клубу.

"Я шукав клуб, який можливо придбати. Я вже розглядав Англію, другий дивізіон. Перший надто дорогий, та й другий теж. Я також придивлявся до Португалії, і я продовжую пошуки в цій країні.

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Вальядолід – це було саме те, що я шукав, команда з великою історією, недалеко від Мадрида, та й ціна... Це 90-річний клуб, виступає у елітному дивізіоні, єдина команда в місті з 300-тисячним населенням. Це була прекрасна можливість для мене, і я вирішив насолодитися нею. Я дуже задоволений клубом", – наводить слова Роналдо AS.

Нагадаємо, зірковий бразилець придбав Вальядолід у вересні минулого року. Саме цей клуб взяв українського голкіпера Андрія Луніна в оренду на сезон 2019/20.

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Вальядолід Вальядолід Іспанія Роналдо
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