Роналдо планирует приобрести еще один клуб – легендарный бразилец владеет Вальядолидом, за который выступает Лунин

Бывший форвард Реала и сборной Бразилии Роналдо не собирается ограничиваться испанским Вальядолидом и рассматривает возможность приобретения еще одного клуба.

"Я искал клуб, который возможно приобрести. Я уже рассматривал Англию, второй дивизион. Первый слишком дорогой, да и второй тоже. Я также присматривался к Португалии, и я продолжаю поиски в этой стране.

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Вальядолид – это было именно то, что я искал, команда с большой историей, недалеко от Мадрида, и цена... Это 90-летний клуб, выступает в элитном дивизионе, единственная команда в городе с 300-тысячным населением. Это была прекрасная возможность для меня, и я решил насладиться ею. Я очень доволен клубом", – приводит слова Роналдо AS.

Напомним, звездный бразилец приобрел Вальядолид в сентябре прошлого года. Именно этот клуб взял украинского голкипера Андрея Лунина в аренду на сезон 2019/20.

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