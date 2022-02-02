"Я назву Бензема найкращим, у цьому немає жодних сумнівів. За ним – Лєвандовскі. Холанд стане першим номером, але станом на зараз ці двоє кращі за нього.

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Мбаппе теж дуже сильний. Я читав, що він підписав контракт із Реалом на 50 мільйонів євро на рік. Безумовно, ми грали не в той час", – цитує "Зубастика" Football Italia.

Цього сезону статистика Роберта Лєвандовскі вражає: 28 матчів, 34 голи й 3 асисти. Карім Бензема не так вже й далеко: 28 поєдинків, 24 м'ячі й 9 результативних передач. Ерлінг Холанд поки найменш результативний з цієї трійки (20 зустрічей, 23 голи й 6 пасів).

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