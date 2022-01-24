"Роналдо? Не можна вести мову про капризи, таким просто був спосіб його думок, він не мав нічого спільного з моїм розумінням життя. Роналдо – це Феномен. Він був дуже потужний, сильний як футболіст, і дуже добре це знав та заробляв на життя так, як хотів. Йому також не пощастило, що Моратті так "дбав" про нього. Я пішов з Інтера не тому, що хтось вигнав мене, я сам подав у відставку. Я замінив Роналдо у грі проти Манчестер Юнайтед, а він вирушив прямо в аеропорт, нікому нічого не сказавши.

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Він сказав Моратті, що його мати хвора, а сам полетів на карнавал. А у нас за три дні був матч чемпіонату. Цього я більше не хотів. Я зателефонував Моратті, він якраз відлетів у Нью-Йорк, і сказав, що не буду продовжувати роботу, тому що у нас є 10 футболістів, у яких закінчуються контракти. Усі вони хотіли грати в Інтері далі. Після цього було оголошено, що новим тренером стане Ліппі.

Повертаючись до Роналдо, це був примхливий футболіст. Він гуляв до 4 ранку, а потім виходив та отримував травму. У нього були екстраординарні якості, я ніколи не бачив такого футболіста. Те, що він робив на тренуваннях у ситуаціях один на один… Тарібо Вест падав із ніг. Я запитав Роналдо, чому він це робить, і він сказав: "Тепер, коли я такий, який я є, я можу жити так, як хочу", – розповів Луческу у інтерв'ю Prosport.ro.

Нагадаємо, румун очолював міланський Інтер з січня по березень 1999 року, після чого встиг попрацювати в бухарестському Рапіді, Галатасараї, Бешикташі, донецькому Шахтарі, пітерському Зеніті та збірній Туреччині. Наразі Луческу тренує київське Динамо.

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