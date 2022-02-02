"Я назову Бензема лучшим, в этом нет никаких сомнений. За ним – Левандовски. Холанд станет первым номером, но по состоянию на сейчас эти двое лучше его.

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Мбаппе тоже очень сильный. Я читал, что он подписал контракт с Реалом на 50 миллионов евро в год. Безусловно, мы играли не в то время", – цитирует "Зубастика" Football Italia .

В этом сезоне статистика Роберта Левандовски впечатляет: 28 матчей, 34 гола и 3 ассиста. Карим Бензема не так уж далеко: 28 поединков, 24 мяча и 9 результативных передач. Эрлинг Холанд пока меньше всего результативен из этой тройки (20 встреч, 23 гола и 6 ассистов).

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