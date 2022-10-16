"Бразилія завжди буде фаворитом, де б вона не перебувала. З тим талантом, який у нас є, ми повинні бути головними героями. Це правда, що європейці грають у дуже хороший футбол – динамічний, привабливий і агресивний.

Збірна Бразилії ризикує втратити форварда перед ЧС-2022

Відбудеться класичне та історичне протистояння між європейцями та південноамериканцями. Бразилія та Аргентина добре представляють наш континент, Південну Америку, але європейці грають і виграють чемпіонати світу з 2006 року.

Це буде чудово. Франція, Німеччина, Іспанія, Бразилія, Аргентина... Але я б не став розташовувати їх у будь-якому порядку. Сказав би, що у них усіх є хороші шанси на перемогу", – цитує Роналдо Marca.

Свій шлях на катарському Мундіалі "селесао" розпочнуть матчем проти Сербії 24 листопада, а далі будуть протистояння з Швейцарією та Камеруном.

Війна, великі відстані, роль України поряд з Іспанією та Португалією – відомі перші деталі заявки на проведення ЧС