Президент Федерації футболу Іспанії Луїс Рубіалес та його португальський колега Фернанду Гомеш прокоментували рішення приєднати Україну до спільної заявки на проведення чемпіонату світу 2030 року.

"Це вже не іберійська кандидатура, а європейська. Кожен із нас представляє португальський, іспанський та український футбол. Але разом ми уособлюємо трансформацію та приклад того, що футбол може покращити суспільство. Я думаю, що в Іспанії всі підтримують включення України до цієї кандидатури. Ця заявка має багато переваг. Історія, стадіони, туризм, гастрономія та багато іншого, що оточує футбол.

Війна? Ми сподіваємося, що до 2030 року конфлікт буде припинено. Ми хочемо, щоб ця кандидатура об'єднала Європу, а не лише Іберію. Очевидно, що ця заявка може перемогти. Португалія, Іспанія та Україна свого часу вже провели чудові футбольні змагання у своїх країнах.

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Великі відстані? На останньому чемпіонаті Європи матчі проводилися одночасно в Лондоні та Баку, на різних кінцях континенту. Ми вважаємо, що якщо це тоді не було проблемою, то не стане і в 2030-му", – цитує Рубіалеса Marca.

"Для мене велика честь додати до кандидатури Україну. Після вторгнення на її території Португалія та Португальська федерація стали частиною програми прийому українських сімей. Ми відкриваємо двері футболу тим, хто найбільше цього потребує.

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Для когось, зокрема для України, це може бути щось дивовижне та несподіване, а для нас це логічно та правильно. Ми не могли залишатися байдужими до української ситуації. Україна не може зникнути з нашої пам'яті.

Розподіл ролей? Мадрид буде генеральним штабом, Лісабон є адміністративним штабом, пізніше ми ще хочемо представити Україну. Зараз все перебуває у початковій фазі, всі деталі будуть відомі найближчими місяцями. Сьогодні ми просто хочемо дати нову інформацію, це день щастя", – підтримав колегу Гомеш.

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