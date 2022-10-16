Роналдо выбрал фаворита ЧМ-2022 – ожидаемый прогноз
Легенда сборной Бразилии Роналдо поделился своими мыслями относительно грядущего чемпионата мира, который в ноябре стартует в Катаре.
"Бразилия всегда будет фаворитом, где бы она ни находилась. С тем талантом, который у нас есть, мы должны быть главными героями. Это правда, что европейцы играют в очень хороший футбол – динамичный, привлекательный и агрессивный.
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Состоится классическое и историческое противостояние между европейцами и южноамериканцами. Бразилия и Аргентина хорошо представляют наш континент, Южную Америку, но европейцы играют и выигрывают чемпионаты мира с 2006 года.
Это будет отлично. Франция, Германия, Испания, Бразилия, Аргентина... Но я бы не стал размещать их в любом порядке. Сказал бы, что у них всех есть хорошие шансы на победу", – сказал Роналдо Marca.
Свой путь на катарском Мундиале "селесао" начнут матчем против Сербии 24 ноября, а дальше будут противостояния со Швейцарией и Камеруном.
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