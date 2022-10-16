"Бразилия всегда будет фаворитом, где бы она ни находилась. С тем талантом, который у нас есть, мы должны быть главными героями. Это правда, что европейцы играют в очень хороший футбол – динамичный, привлекательный и агрессивный.

Сборная Бразилии рискует потерять форварда перед ЧМ-2022

Состоится классическое и историческое противостояние между европейцами и южноамериканцами. Бразилия и Аргентина хорошо представляют наш континент, Южную Америку, но европейцы играют и выигрывают чемпионаты мира с 2006 года.

Это будет отлично. Франция, Германия, Испания, Бразилия, Аргентина... Но я бы не стал размещать их в любом порядке. Сказал бы, что у них всех есть хорошие шансы на победу", – сказал Роналдо Marca .

Свой путь на катарском Мундиале "селесао" начнут матчем против Сербии 24 ноября, а дальше будут противостояния со Швейцарией и Камеруном.