toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Світ
ШАХТАР - КОЛОС ЗБІРНА УКРАЇНИ ЄВРО-2020

Роналдінью вкотре вразив технікою – фірмовий пас бразильця відрізав 7 суперників

14:17 2404 Читать на русском
Роналдінью вкотре вразив технікою – фірмовий пас бразильця відрізав 7 суперників
Роналдінью / соцмережі

Легендарний Роналдінью взяв участь у товариському матчі між Атлетіко Насьйональ та Санта-Фе.

Товариська зустріч між Атлетіко Насьйональ та Санта-Фе завершилась перемогою останніх (0:2) завдяки геніальній грі Роналдінью.

"Роналдінью і Деку приходили на тренування п'яними", – Глєб пригадав період кар'єри у Барселоні

Під час матчу бразилець видав свою фірмову передачу не дивлячись – одразу 7 суперників залишились не при справах, і нападник без проблем відзначився голом. Додамо, що у воротах Атлетіко Насьйональ вийшов легендарний голкіпер Рене Ігіта.

Нагадаємо, за свою кар'єру Роналдінью встиг пограти за Греміо, ПСЖ, Барселону, Мілан, Фламенго, Атлетіко Мінейро і Керетаро. У 2002 році він у складі збірної Бразилії став чемпіоном світу.

Роналдінью: яскрава зірка, яка не сяяла довго

blog_ava
Урок від збірної України, рекорди та "молодіжний скандал" з політичним присмаком – Манчіні зробив Італію знову великою
10:30
4473
Теги
Світ Відеоновини Рене Ігіта Санта-Фе Санта-Фе Роналдінью Роналдінью Товариські матчі Атлетіко Насьйональ Атлетіко Насьйональ
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Барселона – Реал: Ель Класіко офіційно перенесли
    Іспанія — 00:341914 Барселона – Реал: Ель Класіко офіційно перенесли
2
год
:
9
хв
Шахтар
19:00
Колос
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук