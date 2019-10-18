Роналдінью вкотре вразив технікою – фірмовий пас бразильця відрізав 7 суперників

Легендарний Роналдінью взяв участь у товариському матчі між Атлетіко Насьйональ та Санта-Фе.

Товариська зустріч між Атлетіко Насьйональ та Санта-Фе завершилась перемогою останніх (0:2) завдяки геніальній грі Роналдінью.

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Під час матчу бразилець видав свою фірмову передачу не дивлячись – одразу 7 суперників залишились не при справах, і нападник без проблем відзначився голом. Додамо, що у воротах Атлетіко Насьйональ вийшов легендарний голкіпер Рене Ігіта.

Нагадаємо, за свою кар'єру Роналдінью встиг пограти за Греміо, ПСЖ, Барселону, Мілан, Фламенго, Атлетіко Мінейро і Керетаро. У 2002 році він у складі збірної Бразилії став чемпіоном світу.

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