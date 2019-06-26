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"Роналдінью і Деку приходили на тренування п'яними", – Глєб пригадав період кар'єри у Барселоні

11:12 515 Читать на русском
"Роналдінью і Деку приходили на тренування п'яними", – Глєб пригадав період кар'єри у Барселоні
Александр Глєб / Reuters

Білоруський півзахисник Александр Глєб розповів про свій перехід до Барселони, а також пригадав, через що "блаугранас" продали зірок Роналдінью та Деку.

"Коли я перейшов в Барселону, то якийсь час пожив у Анрі. Чесно кажучи, я в Барселону із самого початку не хотів взагалі переходити. Хотів у Баварію перейти або залишитися в Арсеналі. Але мене агенти вмовили агенти. Ще й Гвардіола цей дзвонить.

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Роналдінью і Деку приходили п'яні на тренування. Ось чому Роналдінью і Деку продали у 2008-му? Тому що боялися, що вони зіпсують Мессі", – розповів Глєб у програмі "Скамейка основных".

Нагадаємо, Александр Глєб виступав за Барселону у сезоні 2008/09, відігравши 36 матчів у всіх турнірах та віддавши 3 гольові передачі.

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Теги
Барселона Барселона Іспанія Деку Тьєррі Анрі Тьєррі Анрі Роналдінью Роналдінью Александр Глєб Александр Глєб Арсенал Арсенал
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