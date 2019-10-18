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Роналдинью в очередной раз поразил техникой – фирменный пас бразильца отрезал 7 соперников

14:20 95 Читати українською
Роналдинью в очередной раз поразил техникой – фирменный пас бразильца отрезал 7 соперников
Роналдинью / соцсети

Легендарный Роналдинью принял участие в товарищеском матче между Атлетико Насьональ и Санта-Фе.

Товарищеская встреча между Атлетико Насьональ и Санта-Фе завершилась победой последних (0:2) благодаря гениальной игре Роналдинью.

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Во время матча бразилец выдал свою фирменную передачу не глядя – сразу 7 соперников остались не у дел, и нападающий без проблем отметился голом. Добавим, что в воротах Атлетико Насьональ вышел легендарный голкипер Рене Игита.

Напомним, за свою карьеру Роналдиньо успел поиграть за Гремио, ПСЖ, Барселону, Милан, Фламенго, Атлетико Минейро и Керетаро. В 2002 году он в составе сборной Бразилии стал чемпионом мира.

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Теги
Мир Рене Игита Санта-Фе Санта-Фе Роналдиньо Роналдиньо Товарищеские матчи Атлетико Насьональ Атлетико Насьональ
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