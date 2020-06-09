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Роналдінью відзначив допомогу Барселони під час свого арешту в Парагваї

14:20 82 Читать на русском
Роналдінью відзначив допомогу Барселони під час свого арешту в Парагваї
Роналдінью / Фото KickOff

Легенда збірної Бразилії Роналдінью розповів про свої справи під час домашнього арешту в одному з парагвайських готелів.

"До нас ставляться дуже добре, ми спокійні, тому що це були 60 довгих днів. Ми займаємося спортом, у нас є тренажерний зал.

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Ті, хто перебуває вдома, повинні уявляти, як це – не мати можливості робити те, до чого звик. Думаю, що це назавжди залишиться в нас після того, як ми переживемо цей складний досвід.

Барселона завжди ставилася до мене з турботою і повагою. Мої колишні партнери добре знають мене і розуміють, що у мене непростий час. Було важливо почути їхні слова і підтримку, щоб якомога швидше пережити цю бурю", – сказав Роналдінью для Mundo Deportivo.

Нагадаємо, кілька місяців тому бразилець потрапив до парагвайської в'язниці. Він був арештований за спробу перетнути державний кордон Парагваю, використовуючи підроблені паспорти.

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Світ Барселона Барселона Роналдінью Роналдінью
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