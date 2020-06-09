Роналдинью отметил помощь Барселоны во время своего ареста в Парагвае

Легенда сборной Бразилии Роналдиньо рассказал о своих делах во время домашнего ареста в одном из парагвайских отелей.

"К нам относятся очень хорошо, мы спокойны, потому что это были 60 долгих дней. Мы занимаемся спортом, у нас есть тренажерный зал.

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Те, кто находится дома, должны представлять, как это – не иметь возможности делать то, к чему привык. Думаю, что это навсегда останется у нас после того, как мы переживем этот сложный опыт.

Барселона всегда относилась ко мне с заботой и уважением. Мои бывшие партнеры хорошо знают и понимают, что у меня непростое время. Было важно услышать их слова и поддержку, чтобы как можно скорее пережить эту бурю", – сказал Роналдиньо для Mundo Deportivo.

Напомним, несколько месяцев назад бразилец попал в парагвайской тюрьме. Он был арестован за попытку пересечь государственную границу Парагвая, используя поддельные паспорта.

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