"Не знаю. Я живу сьогоднішнім днем, моментом. Зараз момент хороший, добре почуваюся і все ще здатний забивати голи, допомагати своїй команді, своїй збірній.

Роналду поповнив колекцію нагород, вигравши у трьох номінаціях Globe Soccer Awards

Так що я буду продовжувати грати. Не знаю, в який момент закінчу, якщо чесно. Звичайно, це станеться скоро. Років через десять. Жартую", – висловився нападник під час інтерв'ю на церемонії Globe Soccer Awards.

Нагадаємо, що Кріштіану Роналду 5 лютого виповниться 39 років. Він продовжує свою кар'єру в Аль-Нарсі, за який зіграв у поточному сезоні у 25 матчах, забивши 24 голи та оформивши 11 асистів.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків