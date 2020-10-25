"Я був в Белу-Орізонті з суботи, приїхав, щоб взяти участь в одному заході. На прохання організаторів я здав тест, він дав позитивний результат на коронавірус.

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Я в порядку, хвороба проходить безсимптомно, але нам доведеться покинути захід. Міцно обіймаю", – цитує бразильця Jornal de Brasília.

Нагадаємо, 40-річний Роналдінью нещодавно був звільнений з-під варти, після відбування покарання за перетин кордону з фальшивими документами.

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