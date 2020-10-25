"Я был в Белу-Оризонти с субботы, приехал, чтобы принять участие в одном мероприятии. По просьбе организаторов я сдал тест, он дал положительный результат на коронавирус.

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Я в порядке, болезнь проходит бессимптомно, но нам придется покинуть мероприятие. Крепко обнимаю", – цитирует бразильца Jornal de Brasília.

Напомним, 40-летний Роналдиньо недавно был освобожден из-под стражи, после отбывания наказания за пересечение границы с фальшивыми документами.

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