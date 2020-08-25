Роналдінью звільнили з-під домашнього арешту – суд виніс вирок у справі екс-гравця Барселони

Роналдіньо і його брат звільнені з-під варти у справі про підроблені паспорти, інформує ESPN. Найближчим часом обоє повернуться до Бразилії.

Роналдінью збирається назавжди покинути Бразилію після звільнення з-під домашнього арешту

Екс-гравцю Барселони присудили штраф у розмірі 90 тисяч доларів, його братові – 110 тисяч. Загалом вони провели 171 день у Парагваї.

Зазначається, що тамтешні правоохоронці не змогли встановити зв'язок між колишнім футболістом, його братом та організованою злочинністю. Роналдінью вже має план дій після звільнення з-під домашного арешту: спочатку зустрітись із родиною в Бразилії, а потім назавжди покинути батьківщину та переїхати в Іспанію. Екс-зірка Барселони вже обрав новий будинок та може стати новим сусідом Ліонеля Мессі та Луїса Суареса.

Нагадаємо, кілька місяців тому бразилець потрапив до парагвайської в'язниці. Він був арештований за спробу перетнути державний кордон Парагваю, використовуючи підроблені паспорти.

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