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Іньєста оцінив можливість працювати разом з Хаві у тренерському штабі Барселони

11:46 851 Читать на русском
Іньєста оцінив можливість працювати разом з Хаві у тренерському штабі Барселони
Хаві Ернандес та Андрес Іньєста / Фото ФК Барселона

Легенда Барселони Андрес Іньєста, який зараз захищає кольори японського Віссел Кобе, не проти спробувати свої сили у статусі тренера.

"Тандем Хаві-Іньєста на тренерському містку Барси? Звучить непогано, але зараз це неможливо. Я не говорив, що хотів би працювати з конкретною командою, але мені подобається ідея почати тренерську кар'єру через якийсь час.

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Зараз я відчуваю себе чудово і сповнений енергії. Я насолоджувався минулим сезоном і думаю, що в подальшому продовження моєї кар'єри буде питанням кожного наступного року. На даний момент я сповнений бажання тренуватися, грати і веселитися. Я все ще мотивований. Це найважливіше. Я повністю задоволений тим, як складаються мої справи", – цитує Іньєсту Mundo Deportivo.

Нагадаємо, Хаві Ернандес, який зараз очолює катарський Аль-Садд, був одним з претендентів на вакантне крісло тренера Барселони, але в підсумку його зайняв Кіке Сетьєн.

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Теги
Іспанія Барселона Барселона Хаві Ернандес Хаві Ернандес Андрес Іньєста Андрес Іньєста
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