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Ромеро може перебратися до Лідса

11:50 - Читать на русском
Ромеро може перебратися до Лідса
Серхіо Ромеро / Reuters

Новачок англійської Прем'єр-ліги Лідс проявляє інтерес до резервного голкіпера Манчестер Юнайтед Серхіо Ромеро.

Досвідчений аргентинець може продовжити кар'єру в складі "павичів", повідомляє The Athletic.

Ромеро прагне покинути Манчестер Юнайтед, – Metro

Лідс планує підписати нового кіпера в міжсезоння, оскільки Кіко Касілья близький до відходу з Елланд Роуд. Ромеро – перший варіант для Марсело Б'єлси. 33-річний воротар не має перспектив на Олд Траффорд. Керманич МЮ Уле Гуннар Сульшер зробив ставку на Де Хеа, а з оренди в Шеффілд Юнайтед ще й повинен повернутися Дін Хендерсон. Запасний варіант Лідса – другий голкіпер лондонського Арсенала Еміліано Мартінес.

У сезоні 2019/20 Серхіо Ромеро провів 15 матчів у всіх турнірах, 11 із яких були "сухими".

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