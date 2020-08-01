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Ромеро может перебраться в Лидс

11:55 - Читати українською
Ромеро может перебраться в Лидс
Серхио Ромеро / Reuters

Новичок английской Премьер-лиги Лидс проявляет интерес к резервному голкиперу Манчестер Юнайтед Серхио Ромеро.

Опытный аргентинец может продолжить карьеру в составе "павлинов", сообщает The Athletic.

Ромеро стремится покинуть Манчестер Юнайтед, – Metro

Лидс планирует подписать нового голкипера в межсезонье, поскольку Кико Касилья близок к уходу с Элланд Роуд. Ромеро – первый вариант для Марсело Бьелсы. 33-летний вратарь не имеет перспектив на Олд Траффорд. Наставник МЮ Уле Гуннар Сульшер сделал ставку на Де Хеа, а из аренды в Шеффилд Юнайтед еще и должен вернуться Дин Хендерсон. Запасной вариант Лидса – второй голкипер лондонского Арсенала Эмилиано Мартинес.

В сезоне 2019/20 Серхио Ромеро провел 15 матчей во всех турнирах, 11 из которых были "сухими".

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