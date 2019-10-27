Романов не призначив очевидний пенальті у ворота Шахтаря в грі з Олександрією, – відомий екс-арбітр

Відомий у минулому футбольний арбітр Сергій Шебек прокоментував роботу Віталія Романова у матчі 12 туру УПЛ Шахтар – Олександрія (0:0).

"Змушений констатувати, що на 15-й хвилині Віталій Романов не призначив очевидний одинадцятиметровий удар у ворота Шахтаря. Відбулася подача від кутового прапорця, Довгий боровся за м'яч з Хочолавою, і захисник "гірників" ліктем "заїхав" опонентові по обличчю. Крім пенальті, арбітр повинен був покарати Хочолаву жовтою карткою.

Шахтар – Олександрія – 0:0 – відеоогляд матчу з двома вилученнями

Удари суперника ліктем фіксуються в будь-якій точці поля і караються попередженням незалежно від контексту гри. Та й навіть в цьому матчі арбітр справедливо карав "за лікті" Шастала і того ж таки Хочолаву за подібну гру в центрі поля. Але чому ж не покарав Давіда за аналогічний фол у штрафному майданчику? Питання риторичне. Тож Віталій Романов підмочив своє реноме результативною помилкою, яка вплинула на кінцевий підсумок гри. Адже Олександрія була позбавлена ідеального шансу забити гол, який міг допомогти вивезти з Харкова три очки", – цитує Шебека ua-football.com.

Нагадаємо, у звітному матчі Шахтар та Олександрія голів не забили. Обидві команди догравали матч в неповних складах – Романов вилучив Алана Патріка та Дмитра Шастала.

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