Романов не назначил очевидный пенальти в ворота Шахтера в игре с Александрией, – известный экс-арбитр

Известный в прошлом футбольный арбитр Сергей Шебек прокомментировал работу Виталия Романова в матче 12 тура УПЛ Шахтер – Александрия (0:0).

"Вынужден констатировать, что на 15-й минуте Виталий Романов не назначил очевидный одиннадцатиметровый удар в ворота Шахтера. Состоялась подача от углового флажка, Довгий боролся за мяч с Хочолавой, и защитник "горняков" локтем "заехал" оппоненту по лицу. Кроме пенальти, арбитр должен был наказать Хочолаву желтой карточкой.

Шахтер – Александрия – 0:0 – видеообзор матча с двумя удалениями

Удары соперника локтем фиксируются в любой точке поля и наказываются предупреждением независимо от контекста игры. И даже в этом матче арбитр справедливо наказывал "за локти" Шастала и того же Хочолаву за подобную игру в центре поля. Но почему же не наказал Давида за аналогичный фол в штрафной? Вопрос риторический. Поэтому Виталий Романов подмочил свое реноме результативной ошибкой, которая повлияла на конечный итог игры. Ведь Александрия была лишена идеального шанса забить гол, который мог помочь вывезти из Харькова три очка", – цитирует Шебека ua-football.com.

Напомним, в отчетном матче Шахтер и Александрия голов не забили. Обе команды доигрывали матч в неполных составах –Романов удалил Алана Патрика и Дмитрия Шастала.

Александрия остановила Шахтер в выездном матче УПЛ с двумя удалениями – первая потеря очков лидера