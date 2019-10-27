Шахтар – Олександрія – 0:0 – відеоогляд матчу з двома вилученнями

Шахтар не зміг обіграти Олександрію в 12 турі УПЛ.

Команда Луїша Каштру вперше в поточному чемпіонаті втратила очки, розписавши мирову з учасником Ліги Європи.

В першому таймі підопічні Володимира Шарана намагалися відповідати на атаки шахтаря своїми контрвипадами, але оборона "гірників" змогла вберегти ворота Пятова від пропущеного гола. А небезпечні атаки Шахтаря своїми сейвами зводив нанівець Юрій Паньків.

Каштру – про нічию з Олександрією: Вирішальний фактор – реалізація

В другій половині Шахтар притиснув Олександрію до власних воріт, але Жуніор Мораес не використав декілька хороших моментів. Коли напруга досягла піку, гравці обох команд не стрималися в кількох епізодах, в наслідок чого завчасно покинули поле Алан Патрік та Дмитро Шастал.

Після цього матчу Шахтар продовжує лідирувати в УПЛ, на 10 очок випереджаючи Динамо. Олександрія – на 5-му місці.

Олександрія зупинила Шахтар у виїзному матчі УПЛ з двома вилученнями – перша втрата очок лідера