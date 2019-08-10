Рома знайшла заміну Джеко в Реалі

Форвард Реала Маріано Діас всерйоз зацікавив Рому.

Рома хоче взяти Маріано в оренду з правом викупу, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, римляни розглядають домініканця у статусі заміни Едіну Джеко, у послугах якого зацікавлений Інтер. Сума можливого трансферу Маріано – 20 млн євро.

У минулому сезоні Маріано здебільшого виходив на заміну у складі Реала, провівши 22 матчі та відзначившись 4 голами.

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