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Рома знайшла заміну Джеко в Реалі

14:08 183 Читать на русском
Рома знайшла заміну Джеко в Реалі
Маріано Діас / Reuters

Форвард Реала Маріано Діас всерйоз зацікавив Рому.

Рома хоче взяти Маріано в оренду з правом викупу, повідомляє La Gazzetta dello Sport.

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За інформацією видання, римляни розглядають домініканця у статусі заміни Едіну Джеко, у послугах якого зацікавлений Інтер. Сума можливого трансферу Маріано – 20 млн євро.

У минулому сезоні Маріано здебільшого виходив на заміну у складі Реала, провівши 22 матчі та відзначившись 4 голами.

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Теги
Італія Рома Рома Реал Мадрид Реал Мадрид Маріано Діас Маріано Діас
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