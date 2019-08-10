Рома нашла замену Джеко в Реале

Форвард Реала Мариано Диас всерьез заинтересовал Рому.

Рома хочет взять Мариано в аренду с правом выкупа, сообщает La Gazzetta dello Sport.

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По информации издания, римляне рассматривают доминиканца в статусе замены Эдину Джеко, в услугах которого заинтересован Интер. Сумма возможного трансфера Мариано – 20 млн евро.

В прошлом сезоне Мариано основном выходил на замену в составе Реала, проведя 22 матча и отметившись 4 голами.

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