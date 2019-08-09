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Манчестер Юнайтед намагається позбутись Санчеса – чилійця хочуть відправити в Серію А

13:49 634 Читать на русском
Манчестер Юнайтед намагається позбутись Санчеса – чилійця хочуть відправити в Серію А
Алексіс Санчес / Фото The Independent

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес може спробувати свої сили в чемпіонаті Італії.

Керівництво "червоних дияволів" запропонувало Ромі підсилитись Алексісом Санчесом, повідомляє Tele Radio Stereo.

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Манкуніанці можуть відпустити 30-річного чилійця на правах оренди, і навіть готові взяти на себе більшу частину заробітної плати гравця. Варто відзначити, що Алексіс отримує близько 350 тисяч фунтів на тиждень, що робить його найвисокооплачуванішим гравцем клубу.

В минулому сезоні АПЛ Санчес провів 20 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Трансфери Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес Алексіс Санчес Рома Рома Трансфери
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