Манчестер Юнайтед намагається позбутись Санчеса – чилійця хочуть відправити в Серію А

Нападник Манчестер Юнайтед Алексіс Санчес може спробувати свої сили в чемпіонаті Італії.

Керівництво "червоних дияволів" запропонувало Ромі підсилитись Алексісом Санчесом, повідомляє Tele Radio Stereo.

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Манкуніанці можуть відпустити 30-річного чилійця на правах оренди, і навіть готові взяти на себе більшу частину заробітної плати гравця. Варто відзначити, що Алексіс отримує близько 350 тисяч фунтів на тиждень, що робить його найвисокооплачуванішим гравцем клубу.

В минулому сезоні АПЛ Санчес провів 20 матчів, в яких відзначився голом та 4-ма асистами.

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