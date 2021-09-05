Нападник пітерського Зеніта Сердар Азмун не зникає з радарів італійської Роми. Римляни готуються підписати іранця у 2022 році.

Форвард може перебратися до Італії наступного літа, повідомляє Corriere dello Sport.

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Азмун у 2022-му отримає статус вільного агента. Уже в січні іранський нападник зможе спокійно вести перемовини з потенційними працедавцями. Інтерес у сторін взаємний – "вовки" прагнуть зробити лідера атак Зеніта першим літнім новачком, а іранець хоче спробувати свої сили в Серії А.

У нинішньому сезоні Сердар Азмун провів 7 матчів у всіх турнірах, у яких забив 6 м'ячів.

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