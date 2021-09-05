Рома нашла усиление атаки в России
Нападающий питерского Зенита Сердар Азмун не исчезает с радаров итальянской Ромы. Римляне готовятся подписать иранца в 2022 году.
Форвард может перебраться в Италию следующим летом, сообщает Corriere dello Sport.
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Азмун в 2022-м получит статус свободного агента. Уже в январе иранский нападающий сможет спокойно вести переговоры с потенциальными работодателями. Интерес у сторон взаимный – "волки" стремятся сделать лидера атак Зенита первым летним новичком, а иранец хочет попробовать свои силы в Серии А.
В нынешнем сезоне Сердар Азмун провел 7 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей.
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