Спортивний директор Роми Тьягу Пінту працює, не покладаючи рук. Попереду в португальця складне завдання – знайти кошти на підсилення команди Жозе Моурінью. Заради цього "джалороссі" налаштовані позбутися низки гравців.

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У списку "на вихід" опинилися одразу 23 футболісти. Щоправда, з урахуванням молодіжної команди, яка теж втратить кількох виконавців, а також тих, хто повернувся з оренди. Серед тих, хто перебуває на контракті у першій команді, відчайдушно шукають нові клуби Хав'єру Пасторе, Стівену Н'Зонзі, Алессандро Флоренці, Федеріко Фасіо, Анте Чорічу, Педро Родрігесу, Давіде Сантону, Робіну Ольсену та Вільяму Біанда.

Вказані 9 гравців отримують 36,7 (!) млн євро в рік, що є колосальною сумою для будь-якого клубу, не кажучи вже про Рому. Відповідно, продаж цих футболістів (у крайньому разі хоча б оренда) наразі є пріоритетом, інформує Corriere dello Sport.

До слова, новий сезон Серії А Рома розпочне 22 серпня матчем проти Фіорентини.

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